Büyük Postane’de ihmal can aldı

İstanbul Sirkeci'de tarihi Büyük Postane
binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar 30 metre yüksekliğindeki iskeleden düştü. 26 Temmuz'da yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan
ve üç kez kalbi duran Dayar yaşamını yitirdi. Genç kız Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında restorasyon şirketi yetkililerinden İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ihmaller olduğunu savunan Dayar'ın ağabeyi Sedat Dayar davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.