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’de ihmal can aldı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Büyük Postane’de ihmal can aldı
İstanbul Sirkeci'de tarihi binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar 30 metre yüksekliğindeki iskeleden düştü. 26 Temmuz'da yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan ve üç kez kalbi duran Dayar yaşamını yitirdi. Genç kız Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında restorasyon şirketi yetkililerinden İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ihmaller olduğunu savunan Dayar'ın ağabeyi Sedat Dayar davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.
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Büyük Postane’de ihmal can aldı
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