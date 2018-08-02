Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Çok şükür can kaybı yok, bu en büyük teselli kaynağımız." dedi. Rize merkeze bağlı Kömürcüler köyünde heyelan ve taşkın meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Turhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turhan, sabaha karşı Rize'nin bazı bölgelerinde oluşan aşırı yağış nedeniyle derelerde taşkın ve heyelan meydana geldiğini belirterek, incelemelerde bulunmak üzere Hayati Yazıcı ve Osman Aşkın Bak ile Ankara'dan Rize'ye intikal ettiklerini aktardı. Helikopterle havadan Kalkandere, Güneysu ve Çaykent bölgesinde bulunan derelerdeki yağışı ve akışı izlediklerini, vali ve kaymakamlardan bilgi aldıklarını anlatan Turhan, "Çok şükür can kaybı yok, bu en büyük teselli kaynağımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini, selamlarını ve saygılarını bölge halkımıza iletiyoruz." diye konuştu.

TURHAN, MADDİ HASAR OLUŞTUĞUNA İŞARET EDEREK, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Bu hasarları en kısa sürede telafi etmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız gerekli desteği, çalışmaları yapacaklar. Yağış esnasında ve oluşan heyelan sırasında bazı yollarımızda geçici süreli ulaşımda aksamalar oldu ama Karayolları ekiplerimiz, DSİ ekiplerimiz, belediyelerimiz, özel idare ekiplerimizin anında ve hazırlıklı bir şekilde müdahalesi ile bu sorunlar önemli bir tahribata sebebiyet vermeden aşılmış oldu."

"ALLAH MİLLETİMİZİ, ÜLKEMİZİ BÜYÜK FELAKETLERDEN KORUSUN"

"Bölge halkımız ve bölgedeki kurumlarımız bu tür hadiselere aslında bağışıklı." ifadesini kullanan Turhan, şöyle devam etti: "Bu tür sel hadiseleri bu bölgelerimizde oluyor. Bugün Artvin'de, Ordu'da ve Samsun'da da yine aşırı yağışlar nedeniyle bir takım sel hadiseleri oldu. Oralarda da önemli bir sorun, sıkıntı yok. Bundan sonra da yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün tahminleri de göz önünde bulundurarak, tüm ekiplerimize talimatlarımızı verdik. Hepsi hazır kıta vaziyetinde olaya müdahale etmek üzere ve bazı tıkanmış hidrolik yapıların da dere mecralarında temizlenmesiyle ilgi çalışmaları emniyetli, güvenli bir şekilde yapıyorlar. İnşallah daha büyük bir felaket yaşamayız. Allah milletimizi, ülkemizi büyük felaketlerden korusun." Turhan, bir gazetecinin, "Kapalı yol ve mahsur kalan vatandaş var mı?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi: "Şu an itibarıyla kapalı yolumuz yok. Az önce de belirttiğim gibi, kısa süreli, yan derelerden gelen rüsubat nedeniyle ulaşımda da aksamalar oldu, anında müdahale ile bunlar temizlendi ve yollarımız ulaşıma açıldı. Şu anda da mahsur kalan bir vatandaşımız bulunması söz konusu değil. Bir sıkıntı görülmüyor şu anda ama olayı takip ediyoruz."

"BUNDAN BÖYLE DAHA DA DİKKATLİ HAREKET EDERİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da devletin ve hükümetin bu konularda çok büyük hassasiyet içerisinde bulunduğunu, kamu görevlilerinin duruma vaziyet ettiklerini vurgulayarak, "İnşallah bunları yaşamayız ama bölgenin de en çok yağmur alması dolayısıyla bunlar yaşanıyor. Bizler de vatandaşlar olarak önlem alıp, yöneticilerin işlerini kolaylaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Hava güzel olduğu zaman yapılaşmaya, şuna, buna her birimiz müdahale ederiz, herbirimiz bu konuları çok iyi biliriz, öyle davranırız, 'işte şu kalsın, yıkılmasın vesaire falan' ama teknik, gereklilik onun yıkılmasını gerektiriyorsa yıkacağız. Dolayısıyla bundan böyle daha da dikkatli hareket ederiz." diye konuştu. Yazıcı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız da takip ediyor, selam ve sevgileri var, 'her şey yapılsın' talimatlarını ifade ettiler." dedi. Bakan Turhan'a incelemeleri sırasında Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ve diğer ilgililer eşlik etti.