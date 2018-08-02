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Çay evinde satışına 2 tutuklama

'da işlettikleri çay evinde  madde sattığı iddia edilen 2 kişi, tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 14:31
Çay evinde uyuşturucu satışına 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde bulunan bir çay evinin işletmecilerinin madde satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda çay evinden çıkan 7 kişide arama yapan polis, 2 paket halinde 0,95 gram bonzai ile 3 tablet halinde toplam 34 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirdi. Çay evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 paket halinde toplam 86 gram bonzai ile 3 tablet halinde toplam 38 kapsül uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirdi. İşletmeciler Mustafa B. ile Mustafa A. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyesevk edilenlen şüpheliler tutuklandı.

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Çay evinde uyuşturucu satışına 2 tutuklama
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