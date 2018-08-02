Eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağda çalışan eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Fadime Sağıroğlu (69), bağda üzüm topladığı sırada eşi Mustafa Sağıroğlu'nun (71) kullandığı traktörün altında kaldı.
Ağır yaralanan kadın ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fadime Sağıroğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mustafa Sağıroğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.