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'da feci kaza!

'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm topladığı sırada eşinin kullandığı traktörün altında kalan 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 16:32
Manisa'da feci kaza!

'nın Sarıgöl ilçesinde bağda çalışan eşinin kullandığı traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, (69), bağda üzüm topladığı sırada eşi 'nun (71) kullandığı traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan kadın ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fadime Sağıroğlu, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Sağıroğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Manisa'da feci kaza!
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