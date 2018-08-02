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Fasulye sinden çıktı

’nın Gironde bölgesinde süpermarketten satın aldıkları yeşil fasulye kutusunu açan bir kadın, konservede ölü bir ın yarısıyla karşılaştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 23:08
Fasulye konservesinden yılan çıktı

Yeşil fasulye kutusunu açıp pişirmek üzere ocaktaki tavaya döken ev hanımı fasulyenin üzerinde siyah yabancı bir cisim görünce kocasına haber verdi. birlikte tavayı kontrol ettiklerinde ölü bir ın yarısıyla karşılaştılar. İmkânsız bir durumla karşı karşıya olduklarını anlatan Fransız çift, konserveyi satın aldıkları mağazanın sorumlusuna konserve kutusundan çıkan yılanın fotoğrafını gösterince mağaza müdürü, ürünü raflardan toplatıp, üretici firmaya haber verdi.

Bu iştah kesici durumdan dolayı, acilen konserve kutusu ve içindeki yeşil fasulye ile birlikte yarı yılan parçasının incelenmek üzere bir laboratuvara gönderildiğini kaydeden evli çift, mağazanın sorumlusu olan müdürün böyle bir durumla ilk kez karşılaşmış olduğunu iletti.

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Fasulye konservesinden yılan çıktı
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