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Şahinbey ilçesinde bir binanın çatısında çıkan , çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 16:52
Gaziantep'te çatı yangını

'in merkez Şahinbey ilçesinde bir binanın çatısında çıkan , hasara neden oldu. İsmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün de yer aldığı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerisevk edilenlen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonunda yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişiye vatandaşlar yardımcı oldu. Yangında hasar meydana geldi.

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Gaziantep'te çatı yangını
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