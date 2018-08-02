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'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin, kavşakta anayola kontrolsüz çıktığı iddia edilen bir başka otomobile çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 15:42
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, -Sivas karayolunun 55 kilometresindeki Çiftlik kavşağında meydana geldi. (42) yönetimindeki 38 RR 769 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen yönetimindeki 78 YD 926 plakalı otomobile yandan çarptı. , Erkan Sayak ile çocukları Elif (5) ve Zümre Sayak (9) ve diğer araç sürücüsü Gülay Şimşek yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, , UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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