Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı! Sakarya ve o illerde yaşayanlar dikkat!

Son dakika haberi Meteoroloji'den geldi.. Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışlı havalar devam ediyor. Ağustos ayının ilk günleri içinde Meteoroloji'den üst üste uyarılar gelmeye devam ediyor. Dün Rize'de yaşanan sağanak yağış ve heyelan bir çok kişinin mahsur kalmasına neden olmuştu. Karadeniz bölümü için yapılan uyarıda "Halen Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (02.08.2018 Perşembe) ve Cuma (03.08.2018) günleri etkisini ve şiddetini artıracağı tahmin ediliyor." denildi.