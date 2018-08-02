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uyarısı yaptı! ve o illerde yaşayanlar dikkat!

O illerde yaşayanlar dikkat! 'den ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Haftalardır başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük kesiminde yağışlar etkili olmuş bir çok kişi zor anlar geçirmişti. Ağustos ayının ilk günlerinde son dakika ve flaş yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'den az önce yapılan açıklamada "Önümüzdeki saatlerde Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi. İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:08
Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı! Sakarya ve o illerde yaşayanlar dikkat!

haberi 'den geldi.. Başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışlı havalar devam ediyor. Ağustos ayının ilk günleri içinde Meteoroloji'den üst üste uyarılar gelmeye devam ediyor. Dün Rize'de yaşanan sağanak yağış ve heyelan bir çok kişinin mahsur kalmasına neden olmuştu. Karadeniz bölümü için yapılan uyarıda "Halen Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) aralıklarla devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (02.08.2018 Perşembe) ve Cuma (03.08.2018) günleri etkisini ve şiddetini artıracağı tahmin ediliyor." denildi.

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Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı! Sakarya ve o illerde yaşayanlar dikkat!
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