Motosiklet hırsızları saklandıkları evlerinde yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde çalışma yapan polis, şüphelilerin Suriye uyruklu A.Ş.H. (13), İ.E.Ş. (17) ile M.S. (17) olduğunu tespit etti. Elde edilen delillerin tamamlanmasının ardından ekipler, şüphelileri Meram'ın Sahibiata Mahallesi'nde araştırma yaptığı sırada fark etti.

BİSİKLETLERİ SATTIKLARI ÖĞRENİLDİ!

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler saklandıkları evlerinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda şüphelilerin çaldıkları çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, daha sonra ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan hırsızlık şüphelilerinin ilk ifadelerinde, çaldıkları motosikletleri ve elektrikli bisikletleri 100 ile bin lira arasında Suriyeli şahıslara sattıkları öğrenildi. 3 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.