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Motosiklet hırsızları saklandıkları evlerinde yakalandı

'da motosiklet hırsızlığına karıştığı tespit edilen 3 şahıs, polisten kaçarak saklandıkları evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri, bölgede artan motosiklet ve hırsızlığı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 09:54
Motosiklet hırsızları saklandıkları evlerinde yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerde çalışma yapan polis, şüphelilerin uyruklu A.Ş.H. (13), İ.E.Ş. (17) ile M.S. (17) olduğunu tespit etti. Elde edilen delillerin tamamlanmasının ardından ekipler, şüphelileri Meram'ın Sahibiata Mahallesi'nde araştırma yaptığı sırada fark etti.

BİSİKLETLERİ SATTIKLARI ÖĞRENİLDİ!

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler saklandıkları evlerinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda şüphelilerin çaldıkları çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, daha sonra ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan hırsızlık şüphelilerinin ilk ifadelerinde, çaldıkları motosikletleri ve leri 100 ile bin lira arasında Suriyeli şahıslara sattıkları öğrenildi. 3 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Motosiklet hırsızları saklandıkları evlerinde yakalandı
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