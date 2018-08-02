Motosiklet ile bisiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kaza, Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gazhane Caddede ilerlemekte olan Cihan S. idaresindeki 81 AAD 300 plakalı motosiklet aynı istikamete giden ve bir anda yolun soluna geçmeye çalışan Selami S. idaresindeki bisikletliye çarptı. Kazada motor sürücüsü Cihan S. ile bisiklet sürücüsü Selami S. yaralandı. Vatandaşların kazayı görüp sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

BUGÜN NELER OLDU