Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ordu'da kamyonet bebek arabasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'da kamyonet bebek arabasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. 'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin çarptığı 1 yaşındaki bebek öldü, 4 yaşındaki ağabeyi ağır yaralandı, kazı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 14:41
Ordu'da kamyonet bebek arabasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Hasbi K. yönetimindeki 28 NA 032 plakalı kamyonet, Şirinevler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki yaya geçidinde Serya Çelebi'nin kullandığı bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki Cemre ile 4 yaşındaki ağabeyi Çelebi ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla özel hastanekaldırılanlan yaralılardan Cemre bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Devlet Hastanesine sevk edilen Akif Eren'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Sürücü gözaltına alındı. Kayıtlarda kamyonetin, yaya geçidinden yolun karşısına geçen kadının kullandığı bebek arabasına çarpması yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu'da kamyonet bebek arabasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN