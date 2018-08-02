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Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 17:24
Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
Kaza, Fahri Kayhan Bulvarı Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan İ.Y. (46) idaresindeki 44 LV 268 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada İ.Y., E.Y. (81), C.Y. (84) ile E.Y. (84) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı
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