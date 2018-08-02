Polis, firari hırsızları 'sanal arkadaş' tuzağı ile yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri, Telsiz Mahallesi'ndeki bir apartmanın balkonundan girdiği evden cep telefonu çalıp kaçmaya çalışan R.S. (17) adlı şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.
Bekçinin yakaladığı zanlı suç ortaklarını itiraf etti
Yaşı 18'den küçük olan zanlı, emsevk edilen
fadesinde olaydaki suç ortaklarını da itiraf etti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, zanlıların değişik tarihlerde aynı ilçedeki apartmanlara girerek hırsızlık yaptığını tespit etti. R.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis, ilçede 8 ayrı hırsızlık olayını M.A. (17), M.S.Ş. (16) ve A.G. (17) ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirleyerek firari hırsızların eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti.
İstanbul
dışına kaçan zanlılar, polisin düzenlediği 'sanal arkadaş' tuzağı ile yakaladı
Eşkali belirlenen şüphelilerden M.S.Ş.'nin daha önce yakalanarak cezaevine gönderildiği tespit edilirken, diğer şüphelilerin hırsızlık olaylarından sonra kenti terk ederek İstanbul dışında bir şehre gittiklerini belirleyen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hırsızlarla sosyal paylaşım sitelerindeki 'sanal arkadaş' ortamında irtibat kurdu. Kadın profillerle 'Kadın arkadaş' tuzağı kurup zanlılara arkadaşlık teklif eden polis, şüphelilerin İstanbul'a gelmelerini sağladı. Zeytinburnu'ndaki bir alışveriş merkezinde buluşma randevusu veren polis, firari hırsızları 'sanal arkadaş' tuzağı ile yakalayarak gözaltına aldı. Polisin film senaryolarını aratmayan yöntemiyle kıskıvrak yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin evlere tırmanarak girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan zanlıların değişik tarihlerde ilçede gerçekleştirdiği hırsızlık olayları, bölgede bulunan kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Yaşları 18'den küçük olan şüphelilerin, 11, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde apartmanların pencere korkuluklarından tırmanıp, kapısı ve penceresi açık cam ve balkonlardan evlere girdikleri görülüyor.