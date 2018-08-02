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ten hırsızlık şüphelilerine operasyon

'nın Kemer ilçesinde in hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı 3 şüpheliden İ.S. (20) tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 10:00
Polisten hırsızlık şüphelilerine operasyon

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri açıktan hırsızlık olayları şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki plajda şüphe üzerine M.D. (18), İ.S. ve N.K.'yi (16) sorguya aldı. Yapılan sorguda şüphelilerin birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu anlaşılan çeşitli markalarda 11 cep telefonu, tablet bilgisayar, 50 cl'lik viski, kol saati, yüzük ve kolye gibi çeşitli ziynet eşyalarıyla birlikte 200 Ukrayna Grivnası ve 62 dolar ele geçirildi. merkezindeki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüplelilerden İ.S. tutuklanırken, M.D. adli kontrolle, N.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Polisten hırsızlık şüphelilerine operasyon
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