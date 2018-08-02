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'da evden hırsızlık

'da girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 17:42
Samsun'da evden hırsızlık

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan D.G, evde olmadığı sırada evine giren kişi ya da kişilerin nakit 3 bin lira ve 5 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçtığı şikayetiyle polise başvurdu.

Olay yerine gelerek inceleme yapan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, hırsızlığı Gülbahçe U. ve Burcu D'nin yaptığını belirledi.

Çevredeki kameraların incelenmesi sonucu yakalanan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Samsun'da evden hırsızlık
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