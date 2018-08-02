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'daki olayın zanlısı serbest

’un Bafra ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı vatandaşın darp şüphelilerinden olan ve dün Eskişehir’de polise teslim olan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 16:56 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 17:02
Samsun'daki olayın zanlısı serbest

'un Bafra ilçesinde otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), ıslandığı için tepki vermesi üzerine dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında yakalama talimatı verilmişti.

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Yakalama talimatının ardından iki şüpheliden Ç.Y.D., dün Eskişehir'de bulunan Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olmuştu. Bugün ifadesi alınan Ç.Y.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'daki olayın zanlısı serbest
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