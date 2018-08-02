Samsun'daki olayın zanlısı serbest

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), ıslandığı için tepki vermesi üzerine dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında yakalama talimatı verilmişti.
Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler... O anlar güvenlik kamerasında
Yakalama talimatının ardından iki şüpheliden Ç.Y.D., dün Eskişehir'de bulunan Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olmuştu. Bugün ifadesi alınan Ç.Y.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.