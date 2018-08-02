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'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

'nın ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı da, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 14:54
Seydikemer'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

, dün saat 18.00 sıralarında Fethiye-Kaş karayolu Çobanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Kaş yönüne giden yönetimindeki 34 AGH 625 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Salih Pehlivan yönetimindeki 48 FY 651 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Pehlivan'ın kullandığı otomobilde bulunan yakını yaralandı. Yaralılar, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi ile Özel Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Cesur, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Seydikemer'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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