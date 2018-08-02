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Seyyar satıcıların tezgahından pompalı tüfek çıktı

'da zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik denetiminde, meyve tezgahının altına gizlenmiş pompalı tüfek bulundu...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 16:59
Seyyar satıcıların tezgahından pompalı tüfek çıktı

'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, meyve satan seyyar satıcıların tezgahının alt bölmesinde gizlenmiş pompalı tüfek ile 35 fişek bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde seyyar satıcıları denetleyen zabıta ekipleri, yapılan uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle Mustafa D. (33) ile Şefik A'ya ait meyve tezgahına el koydu.

TÜFEK VE FİŞEKLERE EL KONULDU

Üzerindeki meyvelerin indirilmesi için belediyeye ait Arif Bilge Tesisleri'ne getirilen tezgahın alt kısmındaki bölmede, pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 35 fişek bulundu. Zabıta ekiplerinin durumu polise bildirmesi üzerine Mustafa D. ile Şefik A. gözaltına alındı, tüfek ve fişeklere el konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Seyyar satıcıların tezgahından pompalı tüfek çıktı
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