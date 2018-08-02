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Sıcaktan halsiz düşen baykuş tedavi altına alındı

’nin Çivril İlçesi’nde sıcaktan halsiz düşen baykuş vatandaşlar tarafından bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:01
Sıcaktan halsiz düşen baykuş tedavi altına alındı

Çivril'in Çarşı Mahallesinde yaralı bir baykuş olduğu ihbarını alan Belediye ekipleri kısa süre içinde bölgeye gittiler. Zabıta ekipleri, yuvasından düşen baykuşu alıp Veteriner hizmetlerine teslim ettiler. Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları kliniğinde ilk kontrolleri yapılan Baykuş'un sıcak ve açlıktan halsiz kalarak yuvasından düştüğü belirlendi. Yapılan kontrollerin ardından tedavisi yapılan Baykuş yem verildikten ve gerekli tedavileri yapıldıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldı.

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Sıcaktan halsiz düşen baykuş tedavi altına alındı
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