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Yeğenine sigara veren dayıya suç duyurusu

'de 4 yaşındaki yeğeninin ağzına sigara vererek fotoğrafını çeken ve bunu sosyal medyada paylaşan dayı İhsan A. hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 15:33
Yeğenine sigara veren dayıya suç duyurusu

Ağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İhsan A., yeğeni B.B.'nin ağzına sigara vererek fotoğrafını çekti. Dayı İhsan A., bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. Paylaşım tepki görürken, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek İhsan A. ve küçük çocuğun adresini buldu.

ÇOCUĞA OLAYI SORDULAR

Ekipler, psikologlar eşliğinde B.B. ile konuşup çocuğa olayı anlattırdı. Ardından, İhsan A. hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'sosyal medya üzerinden çocukları bağımlılık yapıcı maddeye özendirmek' suçlaması ile suç duyurunda bulunuldu.

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Yeğenine sigara veren dayıya suç duyurusu
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