Zeytinburnu'nda polis denetimi 11 gözaltı

Yeşiltepe Mahallesi'nde dün saat 20.00 ile 22.00 arasında yapılan uygulamalara asayiş ekiplerinin yanı sıra 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polis timleri ve narkotik polisleri katıldı. 35 ekip ve 77 personelin katıldığı denetimlere dedektör arama köpekleri de eşlik etti. Yapılan denetimlerde 670 kişi, 108 araç, 28 adet işyeri incelendi. Ekiplerin yaptığı arama ve inceleme sonucunda, 171 gram metamfetamin, 57 gram eroin, bir miktar bonzai ve bir miktar uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi ele geçirildi.

POLİS KAMERASI KAYITTA

Polisin şok operasyonuyla evlerinde uyuşturucu maddeleri bulunduran ve satışa sunmaya hazırlanan 6 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltı işlemi polis kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Öte yandan uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi daha gözaltına alındı. Askerlik yoklamasını yaptırmamış 3 kişi ile ilgili de gerekli işlemler yapıldığı öğrenildi.