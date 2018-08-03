Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Polis memuru Oktay Çiçek idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çelikhan-Adıyaman karayolunun Bulam mevkisinde Aslı Kılıç yönetimindeki 44 AAF 423 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Cebrail Büyüktaş ve Zeliha Kılıç yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılardan 4'ü 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine, Eşki ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, AA muhabirine, "Ayakta tedavi gördüm. Durumum iyi. Valilikte düzenlenecek toplantıya katılacağım." dedi.