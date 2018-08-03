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'da trafik kazası: 5 yaralı

'ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, aralarında Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki'nin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 17:42
Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Polis memuru Oktay Çiçek idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çelikhan- karayolunun Bulam mevkisinde Aslı Kılıç yönetimindeki 44 AAF 423 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Cebrail Büyüktaş ve Zeliha Kılıç yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan 4'ü 112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine, Eşki ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, AA muhabirine, "Ayakta tedavi gördüm. Durumum iyi. Valilikte düzenlenecek toplantıya katılacağım." dedi.

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Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı
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