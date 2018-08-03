Alanya’da kırmızıya dönen göl şaşırttı

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalında bulunan Karın Gölü, kırmızıya bürününce bölge halkını tedirgin etti. Kanlı ay tutulmasından sonra gölün bu hale geldiğini iddia eden bölge halkı, yaşanan doğa olayı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 3.8.2018 10:49Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 10:52
Alanya'nın Çakallar Mahallesi Söbiçemen Yaylası'ndaki Karın Gölünde ürküten bir manzara ortaya çıktı. Göldeki renk değişikliğinin geçtiğimiz gün yaşanan kanlı ay tutulmasının sonrasına denk gelmesi köylüleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti.