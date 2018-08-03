Alanya’da kırmızıya dönen göl şaşırttı

Alanya'nın Çakallar Mahallesi Söbiçemen Yaylası'ndaki Karın Gölünde ürküten bir manzara ortaya çıktı. Göldeki renk değişikliğinin geçtiğimiz gün yaşanan kanlı ay tutulmasının sonrasına denk gelmesi köylüleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti.