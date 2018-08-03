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Aranan şüpheli, 3 sahte kimlikle yakalandı

'ın Çerkezköy ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 'kasten yaralama ve nitelikli yağma' suçlarından aranan O.Ş., 3 sahte kimlikle yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 15:01
Aranan şüpheli, 3 sahte kimlikle yakalandı

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bulunan O.Ş ve T.D.'ye kimlik kontrolü yaptı. İncelemede O.Ş.'nin 'in Burhaniye ilçesinde, 'kasten yaralama ve nitelikli yağma' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyete götürülen O.Ş.'nin üzerinde, kardeşi Ö.Ş., adına düzenlenmiş sahte, 'olay yeri inceleme basın kartı', 'İstanbul Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üye kartı, yine kardeşi adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve bir tabanca ve mermiler bulundu. Gözaltındaki O.Ş. ve T.D.'nin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Aranan şüpheli, 3 sahte kimlikle yakalandı
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