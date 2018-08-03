Baş ağrısı şikayetiyle gelmedi

Altuğ'un hastaneye başvuru nedeninin baş ağrısı olmadığını belirten hastane yönetimi, "Hastada şiddetli baş ağrısının hastaneden ayrıldıktan sonra meydana gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Hasta baş ağrısı şikayetini anlatmamış ve hastanede kanama bulgusuna rastlanılmamıştır. Hastanın vefatıyla hastanede yapılan tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı yoktur" denildi.

BOYUN TUTULMASI TEŞHİSİ KONULDU

Davalı hastane yönetimi cevap dilekçesinde, kayıtlara göre hastanın 15 Kasım 2017 tarihinde saat 18.10'da acil servise başvurduğunu belirtti. Davalı hastanenin avukatının iddiasına göre Ümitcan Altuğ, baş ağrısı şikayetini muayene sırasında söylemedi. Altuğ şikayetinde boyun bölgesinde kas ağrısı olduğunu, bu nedenle boynunu o tarafa çeviremediğini söyledi. Acil doktoru özellikle sormasına rağmen baş ağrısı, bulantı, çift görme, görme bozukluğu, yürüme bozukluğu ve istemsiz kas hareketleri gibi hiçbir bulgu hasta Ümitcan Altuğ tarafından belirtilmedi. Bu husus tıbbi kayıtlara geçti. Dr. Erdoğan A. tarafından hastanın şikayetleri kapsamında yapılan muayenesinde 'bilgisayar karşısında uzun oturmaya bağlı boyun tutulması' teşhisi konuldu. Zira hastanın muayenesinde tek bulgu boyun sol arka tarafında kas spazmı olmasıydı. Bunun dışında nörolojik bir sorun düşündüren hiçbir bulgu saptanmadı. Muayenesinde hastanın bilinci açıktı. Bu bulgular doğrultusunda hastaya uygulanan tanı ve uygulanan tedavi örtüşmekteydi. Doktorlar tarafından hangi tetkiklerin yapılacağı, hastanın yakınmasına göre belirlenmekteydi. Doktor hastanın şikayetlerini dinlemiş, muayene bulguları kapsamında tedavi önermişti.

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİNİ ANLATMADI

Tıbbi kayıtlarda da hasta şiddetli baş ağrısından söz etmemişti. Hastanenin avukatı, hasta yakınlarının, "bu ağrı çok şiddetli doktor bey, beyin kanaması olmasın' şeklinde soru sorduğunu ve doktorun 'önemli bir şeyiniz yok, iğne yapılınca düzelirsiniz' şeklinde iddiasının gerçeklikten uzak olduğunu cevap dilekçesinde anlattı. Cevap dilekçesinde, "Hastaların tüm şikayetleri büyük bir ciddiyetle ele alınır ve şikayetleri doğrultusunda gerekli tetkikler yapılır. Ayrıca şikayetinin geçmemesi durumunda hastaya en yakın beyin cerrahisine başvurması gerektiği anlatılmıştır. Hastanın tek şikayeti, kas spazmına bağlı boynunu hareket ettirememe güçlüğüdür" dedi. Bunun dışında hiçbir nörolojik bulgunun bulunmadığını sözlerine ekleyen hastane avukatı, "Hastada şiddetli baş ağrısının hastaneden ayrıldıktan sonra meydana gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Hasta baş ağrısı şikayetini anlatmamıştır. Yine hastanede kanama bulgusuna rastlanılmamıştır. Hastanın vefatıyla hastanede yapılan tıbbi uygulamalar arasında illiyet bağı yoktur" denildi.