Beyoğlu’nda ahşap bina alevlere teslim oldu

İSTANBUL
'DA iki katlı ahşap bina alev alev yandı. Sokağı kaplayan duman nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşadı. Beyoğlu
Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada önceki gece 23.30 sıralarında yangın çıktı. İddialara göre mutfak tüpünün patlamasının ardından başlayan yangın kısa sürede binayı sardı. Ahşap evde oturan bir kadın son anda binadan çıktı. Bağrışmaların ardından yangının sirayet ettiği yan ve arka binalarda yaşayanlar da uyarılar üzerine tahliye edildi. Bu sırada sokakta panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Şişli ve Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken soruşturma başlatıldı.