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Boğaz trafiği "arızalı tanker" nedeniyle askıya alındı

'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce 'ndan geçirilmesi nedeniyle boğaz trafiği bir süre kapatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 11:17
Boğaz trafiği arızalı tanker nedeniyle askıya alındı

'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek 'ndan geçiriliyor. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi sırasında Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü olarak kapatıldı.

TRAFİĞİN 11:30'DA AÇILMASI BEKLENİYOR!

Boğazdan geçişi sırasından tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkör eşlik ediyor. Tankerin geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiğinin saat 11.30'da açılması bekleniyor.

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Boğaz trafiği "arızalı tanker" nedeniyle askıya alındı
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