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Fasulye konservesinden yılan çıktı

’nın Gironde bölgesinde süpermarketten satın aldıkları yeşil fasulye konserve kutusunu açan bir kadın, konservede ölü bir yılanın yarısıyla karşılaştı

Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:08 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 09:16
Fasulye konservesinden yılan çıktı

Fasulye konservesi kutusunu açıp pişirmek üzere ocaktaki tavaya döken kadın, fasulyenin üzerinde siyah yabancı bir cisim görünce kocasına haber verdi.

Evli çift birlikte tavayı kontrol ettiklerinde ölü bir yılanın yarısıyla karşılaştılar.ü

ÜRÜN RAFLARDAN TOPLATILDI

İmkansız bir durumla karşı karşıya olduklarını anlatan Fransız çift, konserveyi satın aldıkları mağazanın sorumlusuna konserve kutusundan çıkan yılanın fotoğrafını gösterince mağaza müdürü, ürünü raflardan toplatıp, üretici firmaya haber verdi.

LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Bu iştah kesici durumdan dolayı, acilen konserve kutusu ve içindeki fasulye ile birlikte yarı yılan parçasının incelenmek üzere bir laboratuvara gönderildiğini kaydeden evli çift, mağazanın sorumlusu olan müdürün böyle bir durumla ilk kez karşılaşmış olduğunu iletti.

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Fasulye konservesinden yılan çıktı
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