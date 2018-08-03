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Gece su kaydırağından denize atlayıp, boynu kırılan genç öldü

'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde, gece arkadaşlarıyla denize giren ve platformun üzerindeki su kaydırağından denize atlayan Alperen Sındım (18) boynu kırılarak, yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 17:26
Gece su kaydırağından denize atlayıp, boynu kırılan genç öldü

Olay, Keşan'a bağlı Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Yaz tatili nedeniyle Erikli köyü sahiline gelen Alperen Sındım, gece arkadaşlarıyla birlikte Kayalık mevkisinde denize girdi. Sındım, suda bulunan platformun üzerine çıkarak su kaydırağından denize atladı. Başının üzerine kuma çakılan Alperen Sındım, boynunun kırılması sonucu ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından kıyıya çıkartılan Sındım, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Alperen Sındım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sındım'ın cesedi, hastane morgunda savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Alperen Sındım'ın geçen yıl liseden mezun olarak, üniversiteye hazırlandığı bildirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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