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yolu iki gece kapalı olacak

Yol bakım çalışmaları nedeni ile yolu iki gece kapalı olacak. 'den yapılan açıklamada "Çalışmalar süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır." denildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 18:41

, asfalt yenileme çalışması yapılacak olan yolunun, yarın geceden itibaren iki gece kapatılacağını duyurdu.

'den yapılan açıklama şöyle;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır.

Bu sebeple, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 2359 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 0500 arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacaktır.
Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.

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Haliç Köprüsü metrobüs yolu iki gece kapalı olacak
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