Haliç Köprüsü metrobüs yolu iki gece kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışması yapılacak olan Haliç Köprüsü Metrobüs yolunun, yarın geceden itibaren iki gece kapatılacağını duyurdu.



İBB'den yapılan açıklama şöyle;



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır.



Bu sebeple, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 2359 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 0500 arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacaktır.

Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.

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