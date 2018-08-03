Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samandağ'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu kullanıcılarının da ifadeleri doğrultusunda farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, bir ruhsatsız tabanca, 3 gram kubar esrar ve 42 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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