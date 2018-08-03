İstanbul ve Adalar sokaklarında ‘Payitahtlar’ dolaşacak

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde makine mühendisi olan iş adamı Haluk Şahin tarafından tasarlanan ve ilk üretimi yapılan fayton İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından kabul gördü. Şahin'in 'Payitaht' ismini verdiği faytonlar kısa sürede seri üretime geçerek İstanbul sokaklarındaki ulaşımda yerini alacak. Yüzde 75'i yerli olarak üretilecek olan faytonlar bilinen atlı klasik faytonların özelliklerine sahip olacak. Elektrikli faytonlarda farklı olan şey ise gücünü atlar yerine üzerindeki akülerden alması ve yular yerine direksiyonunun olması. Nostalji tutkunlarının da unutulmadığı elektrikli faytonlar lüks çadırı, kabini, koltukları ile klasik faytonlarla birebir aynı olacak şekilde üretilecek.



