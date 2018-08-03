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ve Adalar sokaklarında ‘Payitahtlar’ dolaşacak

Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Denizli’de bir firma tarafından üretilen ve yüzde 75’i yerli olan elektrikli faytonlar kısa süre içerisinde İstanbul başta olmak üzere adalar sokaklarında olacak. Görünümü ile adeta klasik otomobili andıran ve Payitaht ismi verilen faytonlar hayvan hakları ihlallerini de ortadan kaldıracak.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 10:49
İstanbul ve Adalar sokaklarında ‘Payitahtlar’ dolaşacak

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde makine mühendisi olan iş adamı Haluk Şahin tarafından tasarlanan ve ilk üretimi yapılan fayton Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından kabul gördü. Şahin'in 'Payitaht' ismini verdiği faytonlar kısa sürede seri üretime geçerek İstanbul sokaklarındaki ulaşımda yerini alacak. Yüzde 75'i yerli olarak üretilecek olan faytonlar bilinen atlı klasik faytonların özelliklerine sahip olacak. Elektrikli faytonlarda farklı olan şey ise gücünü atlar yerine üzerindeki akülerden alması ve yular yerine direksiyonunun olması. Nostalji tutkunlarının da unutulmadığı elektrikli faytonlar lüks çadırı, kabini, koltukları ile klasik faytonlarla birebir aynı olacak şekilde üretilecek.

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İstanbul ve Adalar sokaklarında ‘Payitahtlar’ dolaşacak
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