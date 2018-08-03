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nde "masa - sandalye" operasyonu

Taksim Meydanı ve nde işletmelerin kaçak olarak kaldırıma koydukları yolu işgal eden masa ve sandalyeler Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:21 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 10:02
İstiklal Caddesinde masa - sandalye operasyonu
Taksim Meydanı, ve ara sokaklarında işletmelerin masa, sandalye ve satış ürünlerini kaldırıma koyulduğu ihbarını değerlendiren Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri dün akşam saatlerinde harekete geçti. Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri müdürleri başta olmak üzere yaklaşık 50 kişilik ekip İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanda kaldırıma koyulan sandalye, masa ve çanta gibi ürünleri alarak zabıta araçlarına yükledi. Bazı iş yerleri sahipleri masa ve sandalyelerin alınmasından dolayı tepki gösterdi. Zabıta ekiplerine güven timleri de eşlik etti.
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İstiklal Caddesinde "masa - sandalye" operasyonu
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