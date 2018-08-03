Bodrum katına gizlenmiş valizde kilolarca uyuşturucu! İstanbul Jandarması’ndan büyük vurgun

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 şahsın Hakkari-Van bölgesinden temin edilen uyuşturucu maddeleri İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbarı çalışmalar neticesinde; şüphelilerin uyuşturucuyu sakladıkları ikamet adresleri tespit edildi.

VALİZDEN 30 KİLO EROİN ÇIKTI

Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, Avcılar ilçesinde bulunan ikamet adresine baskın düzenledi. Baskın yapılan evin içi didik didik arandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların her türlü yolu deneyebileceğini göz önünde bulunduran Jandarma ekipleri, çocuk odasında da aramalarını sürdürdü. Önce dolap, ardından valiz ve çekmeceleri arayan ekipler, çok geçmeden çekmeceye gizlenmiş kokaini buldu. Daha sonra dairenin merdivenlerinden apartman boşluğuna inen ekipler, bodrum katında bulunan bir valiz içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 30 kilo eroin ve kokain ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan S.S.'nin uyuşturucu ticareti yapmaktan, İ.E.'nin ise sahtecilik suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin nereye ve kimlere teslim edileceğine yönelik detaylı çalışmalara devam ediyor.