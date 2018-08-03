Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmada kazı yapılan alanda Geç Roma dönemine ait mozaikler olduğunu saptadı. Araştırma sonunda mozaiklerin bulunduğu yer ve çevresinin Roma İmparatoru Caesar Augustus Germanicus'un adının verildiği Germanicia Antik Kenti olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2008'de kamulaştırma, 2009'da da kazı çalışmalarına başlandı ve 2011'de de Şeyhadil, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Dulkadiroğlu Mahalleleri'ni kapsayan 140 hektarlık alan 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.



