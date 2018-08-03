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Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldı

'ta 2007 yılında kaçak kazı ihbarı sonucu ortaya çıkan Roma dönemine ait Germanicia Antik Kenti mozaiklerinin 140 metrekarelik bölümü, ziyarete açıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, bugüne kadar sürdürülen kazı çalışmalarında 400 metrekarenin üzerinde bir mozaik ortaya çıkarıldığını ve antik kentin 'Arkeopark' ya da 'Mozaik Müzesi' olarak turzime açmayı planladıklarını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 14:21
Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmada kazı yapılan alanda Geç Roma dönemine ait mozaikler olduğunu saptadı. Araştırma sonunda mozaiklerin bulunduğu yer ve çevresinin Roma İmparatoru Caesar Augustus Germanicus'un adının verildiği Germanicia Antik Kenti olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2008'de kamulaştırma, 2009'da da kazı çalışmalarına başlandı ve 2011'de de Şeyhadil, Bağlarbaşı, Namık Kemal ve Dulkadiroğlu Mahalleleri'ni kapsayan 140 hektarlık alan 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

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Kaçak kazı ile ortaya çıkarılan Germenicia, ziyarete açıldı
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