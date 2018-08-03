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'de operasyonu: 5 gözaltı

polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:21
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, ticareti yaptığı delillendirilen G.E. (30), B.E. (26), A.T. (28), M.K. (27) ve Z.G. (29) yakalandı.
Yakalanan şahısların yapılan üst, araç ve ev aramalarında, 10 parça halinde uyuşturucu maddelerden metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde satımında kullanılan kullanılmış halinde alüminyum folyo rulosu ve 1 adet yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 5 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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