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Kulu'da motosiklet kazası: 1 yaralı

'nın Kulu ilçesinde kontrolden motosikletin devrilmesi konucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 17:10
Kulu'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesinde şehir halinde olan Muhammed M. (18) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücünün kumlu yoldan geçmek istediği sırada kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammed M.'nin yapılan tetkiklerinde belinde kırık olduğu tespit edildi. Başına aldığı darbe ve belindeki kırıklar nedeniyle motosiklet sürücüsü 'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kulu'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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