Kurban Bayramı yaklaşırken, önemli kurbanlık açıklaması

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik yaptığı açıklamada her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı için piyasaya sürülecek kurbanlık küçükbaş hayvanların yeterli sayıda hatta fazlasıyla bulunduğunu belirterek, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin kendi menfaatlerine olacağını söyledi. Çelik, kurbanlık alışverişinde hem satıcıların hem de alıcıların memnun olacağı bir bayram olması temennilerinde bulunarak büyük zorluklarla ve özellikle artan yem masrafları ve enflasyon rakamlarına rağmen kurbanlıklarını satmaya çalışan yetiştiricilerin değerinde ve mağdur olmayacak fiyatlarda hayvanlarına alıcı bulmalarını arzu ettiklerini ifade etti.

Çelik, merkez birliği ve 80 ilde faaliyet gösteren birlikler olarak her ne olursa olsun ülkemiz yetiştiricilerinin mağdur olmamaları açısından gerek canlı hayvan ithalatı ve gerekse et ithalatını hiçbir zaman tasvip etmediklerini belirtti. Nihat Çelik, "Tüm vatandaşlarımıza yetecek kadar küçükbaş hayvan var. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde toplam 2.5 milyon civarında küçükbaş hayvan kurban edildi. Bu bayramda da ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak düzeyde hayvan var" ifadelerini kullandı.

Çelik, Kurban Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, Allah'a yaklaşmak anlamına gelen kurbanın, Hazreti İbrahim'den bu yana maddi güce sahip Müslümanların her yıl yerine getirdikleri kutsal bir davranış ve toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmaya vesile olduğuna işaret etti. Çelik, ayrıca Kurban Bayramı'nın simgesinin koç olduğuna değinerek, geçmişten bugüne gelinen süreçte insanların genelde küçükbaş hayvan kestiklerini, büyükbaşa oranla ülkemizde her yıl 3 katı kadar küçükbaş hayvan kurban edildiğini sözlerine ekledi.

"KESELER ZORLANMAYACAK. YETİŞTİRİCİLER, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAK."

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, küçükbaş kurban fiyatları ile ilgili olarak da, "Ülkemizin pek çok yerinde küçükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarının geçen yıla göre bir miktar artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü karma yem ve kaba yem maliyetleri yüzde 20 düzeyinde artış göstermiş ve enflasyon ile birlikte diğer masraflarda da artışlar gerçekleşmiştir. Ancak şunu söylemeliyim ki bu artışlardan dolayı kurbanlık fiyatlarında olabilecek artışın sorumlusu yetiştiricilerimiz değildir. Kamuoyunun durumu böyle bilmeleri ve yetiştiricilerimizin emeklerinin karşılığını alacak fiyatların gerçekleşmesi yönünde anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Her ne surette olursa olsun küçükbaş hayvan kesiminin vatandaşlarımızın kesesini fazlaca zorlamayacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Çelik, kurbanlık ihtiyacının her yıl olduğu gibi bu yıl da sorunsuz bir şekilde karşılanacağını, vatandaşların hiç endişe duymadan gönül rahatlığı ile küçükbaş hayvan kesimine yönelmeleri duyurusunda bulunarak, "Bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyor; sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum" diye konuştu.