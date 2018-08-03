Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan şiddetli yağmur ve dolu yağışından sonra soğuk hava yerini güneşe bıraktı. İstanbullular yaklaşık 3-4 gündür yoğun bir nemle mücadele ediyor. Akşam saatlerinde nem seviyesi üst seviyeye çıkıyor. Hava durumu konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız için özel olarak hazırladığımız haberimizde hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

Bu sabah saatlerinde dikkatle incelendiğinde hava durumu raporları şu şekilde; İstanbul'da bugün hava 27 derece. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise bugün 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yağmur beklendiği açıklandı! Aralıklarla akşam 18:00'e kadar İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.