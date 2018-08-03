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Meteorolojiden için son dakika açıklaması! 'da hafta sonu hava nasıl olacak?

konusunda son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. lular haftanın son iş günü olan Cuma sabahından itibaren hava durumu konusunda araştırmalara başladı. İstanbul'da nasıl olacak? Meteoroloji de beklenilen açıklamayı yaptı; İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 27 derece. İstanbullulara yağmur sürprizi! Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 09:08
Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan şiddetli yağmur ve dolu yağışından sonra soğuk hava yerini güneşe bıraktı. lular yaklaşık 3-4 gündür yoğun bir nemle mücadele ediyor. Akşam saatlerinde nem seviyesi üst seviyeye çıkıyor. konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlarımız için özel olarak hazırladığımız haberimizde hafta sonu yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

Bu sabah saatlerinde dikkatle incelendiğinde hava durumu raporları şu şekilde; İstanbul'da bugün hava 27 derece. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise bugün 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yağmur beklendiği açıklandı! Aralıklarla akşam 18:00'e kadar İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

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Meteorolojiden hava durumu için son dakika açıklaması! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
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