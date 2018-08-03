Nevşehir'de uyuşturucu operasyonları

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduranlara yönelik çalışma başlatıldı. Durumundan şüphelenilerek durdurulan İran uyruklu K.F'nin üst aramasında, 4 parça halinde toplam 8,39 gram eroin ile hassas ölçek ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR TUTUKLANDI!

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalat ve ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan K.F, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Avanos ilçesine bağlı Topaklı beldesinde, trafik uygulama noktasında, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri ile Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasında, İstanbul'dan Nevşehir'e uyuşturucu getirdiği belirlenen bir yolcu otobüsündeki Ş.Y. ve M.D'nin üst aramasında 33,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.