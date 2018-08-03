Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otostopçu kadınlara para cezası

Otostopçu kadınlara para cezası

'da otostop yaparak çevreye rahatsızlık veren kadınlara 992 lira para cezası verildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:59
Otostopçu kadınlara para cezası

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak merkez Çukurova ilçesi Beyazevleri Mahallesinde yol kenarında fuhuş amaçlı otostop çeken kadınların olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile mahalle bekçileri söz konusu bölgede uygulama başlattı. Yapılan uygulamalar sonucunda 213 araç, 395 şahıs sorgulandı. 8 kadına fuhuş amaçlı otostop çektiği gerekçesiyle Kabahatler Kanununa göre 992 lira para cezası uygulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otostopçu kadınlara para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN