Otostopçu kadınlara para cezası

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak merkez Çukurova ilçesi Beyazevleri Mahallesinde yol kenarında fuhuş amaçlı otostop çeken kadınların olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile mahalle bekçileri söz konusu bölgede uygulama başlattı. Yapılan uygulamalar sonucunda 213 araç, 395 şahıs sorgulandı. 8 kadına fuhuş amaçlı otostop çektiği gerekçesiyle Kabahatler Kanununa göre 992 lira para cezası uygulandı.

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