Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Rusya'da 3 kız kardeş babalarını öldürdü

'da 3 kız kardeş babalarını öldürdü

’da babaları tarafından a uğrayan 3 kız kardeş babalarını defalarca bıçaklayarak öldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 10:08
Rusya'da 3 kız kardeş babalarını öldürdü

Moskova'da yaşanan olayda 57 yaşındaki bir kişinin yol kenarında bir evde cesedinin bulunması üzerine soruşturma başlatan polis 3 kız kardeşi sorguya aldı. 3 kız kardeş sorguda babalarını defalarca bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf etti. Kızların babaları tarafından defalarca a uğradığı, bu nedenle babalarını öldürdükleri iddia edildi.

SADECE OKULA VE MARKETE İZİN VERİYORDU

Cinayetten sonra komşuları babalarının 3 kız kardeşin sadece okula ve market alışverişine gitmelerine izin verdiğini iddia etti. Komşular ayrıca ölen babanın silahlı ve saldırgan biri olduğunu bu nedenle çevrede yaşayanların kendisinden korktuğunu söyledi. 17-18 ve 19 yaşlarındaki kız kardeşler mahkemece 28 Eylül tarihine kadar tutuklandı. Kızlar hakkında kesin karar 28 Eylül'de verilecek.

Tutuklanan kız kardeşlerin serbest bırakılması için 'daki kadın örgütleri başta olmak üzere birçok kesimden kişi ve kurum kampanyalara başladı.

VIP fuhuş şüphelisi 'Pembe Panter Ayşe' yakalandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'da 3 kız kardeş babalarını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN