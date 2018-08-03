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Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

Otoyolu O-3 bağlantı yolunda motosikletliye “beni takip et” diyen otomobil sürücüsü trafikte adeta terör estirdi. Araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye sokan magandanın pişkin tavırları “bu kadarına da pes” dedirtti. O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 10:10
TEM Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada

'da meydana gelen kazaların en başta gelen nedenlerinden biri olan araçların arasında "makas" terörüne bir yenisi daha eklendi. Otoyolu O-3 bağlantı yolu Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücünün yanına lüks otomobili kullanan genç bir sürücü yaklaştı. Motosikletliye "beni takip et" diyen sürücü bir anda araçların arasında makas atmaya başladı.

TEM Otoyolu'nda "makas" terörü kamerada

ADETA TERÖR ESTİRDİ!

Trafikte vızır vızır akan araçların arasından defalarca sıfır şekilde geçerek trafiği tehlikeye sokan maganda adeta terör estirdi. Motosiklet sürücüsü de magandayı arkasından takip ederek olanı biteni kask kamerasıyla kaydetti. Pişkin tavırlarıyla da dikkat çeken ve dakikalarca bu şekilde giden trafik magandası bir süre sonra sapaktan ayrılarak kayıplara karıştı.

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TEM Otoyolu’nda “makas” terörü kamerada
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