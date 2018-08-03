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Uyurken kamyoneti alev alev yandı

’de yol kenarında dinlenmek amacıyla mola veren sürücünün kamyoneti alev alev yandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 16:57
Uyurken kamyoneti alev alev yandı

Olay, -Samsun karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Bekir Ş. 06 8104 plakalı kamyoneti dinlenmek amacıyla yol kenarına park etti. Sürücünün uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kamyonet alev aldı. fark eden sürücü Bekir Ş. itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri yanan kamyonete müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Uyurken kamyoneti alev alev yandı
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