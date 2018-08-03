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ticaretinden tutuklandı

’da satışı yaptığı iddia edilen ve polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 14:02
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde 5 kişiye madde satışı yaptığı iddia edilen Soner Y. isimli şüpheli yakın takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın üst aramasında 32,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesisevk edilenlen Soner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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