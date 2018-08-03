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VIP fuhuş şüphelisi ' Ayşe' yakalandı

'da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen '' lakaplı Ayşe B. (24) yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 09:58
VIP fuhuş şüphelisi 'Pembe Panter Ayşe' yakalandı

polisi, iddiaya göre, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, '' lakaplı Ayşe B.'nin, gecelik 3 bin lira istediği kişilerden sosyal medyadan görüntülü konuşup, kendisini gösterdiği de saptandı.

SİCİLİ KABARIK

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.'nin, 'fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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VIP fuhuş şüphelisi 'Pembe Panter Ayşe' yakalandı
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