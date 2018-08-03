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Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası açtılar

'da arızalanan in personeli, yaptıkları köyde, vatandaşların evlerinden getirdiği yiyeceklerle kurdukları yer sofrasında ağırlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 00:07
Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası açtılar

Alınan bilgiye göre, 'daki Kara Havacılık Okulunun 'ya taşınmasında görevli iki "UH-1H" tipi den biri, arıza nedeniyle Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyündeki toprak yola yaptı.

Köye inen helikopteri gören vatandaşlar, askeri personeli sevgiyle karşıladı. Evlerinden yiyecek getirerek helikopter personeline yer sofrası kuran köy sakinleri, çektikleri görüntüleri hesaplarından paylaştı.

Köylülerin askere gösterdiği sıcak karşılama ve misafirperverlik, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Videoda, vatandaşların askeri personele sofra kurup yemek ikram ettiği görülüyor.

Öte yandan, arızanın tespitinden sonra Ankara'dan helikopterle tamir için gerekli parça getirildi. Gerekli bakımları yapılan askeri helikopterin, Atlıhisar köyünden Isparta'ya gitmek için yeniden havalandığı öğrenildi.

Zorunlu iniş yapan askerlere yer sofrası

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Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası açtılar
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