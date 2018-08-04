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Damattan takı sırasına karşı ‘online ödeme’

’de bir damat adayı, takı sırası beklemek istemeyenler ve gelemeyecekler için kredi kartıyla taksit sağlayan link hazırladı. Tepkiler üzerine gelirleri sokak hayvanlarına bağışlama kararı aldı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Damattan takı sırasına karşı ‘online ödeme’
'de yaşayan ses mühendisi ve gazeteci (27), 'taki düğünü öncesi nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Altınoluk, sitede, düğüne gelemeyecekler ve takı sırası beklemek istemeyenler için güncel altın fiyatlarının yer aldığı, kredi kartından 9 taksite kadar ödemeyle takı takılması sağlanan linke de yer verdi. Tekstil firmasında insan kaynakları müdür yardımcılığı yapan Sehernur Çağlayan (27) ile 31 Ağustos günü yapılacak düğünle dünyaevine girecek Atanail Altınoluk, düğün öncesi nişanlısı adına 'seherindugunuvar. com' isimli internet sitesi kurdu. Bir yandan düğünü için bastırdığı davetiyeleri dağıtan Altınoluk, diğer yandan kurduğu internet sitesiyle düğüne katılacak davetliler için yeri ve zamanını gösteren alanlar oluşturdu. Altınoluk, kurduğu sitede, düğünde takı sırası beklemek istemeyenleri ve takı takmak isteyen; ancak gelemeyecek olanları da düşündü.

TEPKİ GELİNCE BAĞIŞ
Düğünde takı sırası beklemek istemeyenler ya da gelemeyecek olanlar, online ödeme bölümüne girip, kredi kartlarından istedikleri miktarı ödeyince takı takmış sayılacak. Site için yaklaşık 10 bin TL'lik masraf yapan Atanail Altınoluk, "Hem farkındalık yaratmak istedim hem de anılarımızın ve fotoğraflarımızın depolanacağı alan oluşturdum. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp, alabilecek, izleyebilecek" dedi. Nişanlı çift yakınlarının tepkisi üzerine online hediyeleri sokak hayvanları için bağışlama kararı aldı. Altınoluk, "İnsanlar bizim takı veya para için yaptığımızı sandı. Hali vakti yerinde olan bir aileyiz. " dedi. AJANSLAR
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Damattan takı sırasına karşı ‘online ödeme’
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