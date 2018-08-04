Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kadınların kavgası kamerada...

Kadınların kavgası kamerada...

Olay 'nın Mudanya ilçesinde gerçekleşti. Bir kadın, önce para istediği daha sonra ise kocasına baktığını iddia ettiği kadını darp etti. Çevredekilerin şaşkınlığı ve iki kadının kavgası kameralara yansıdı. İşte o görüntüler...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 11:34
Kadınların kavgası kamerada...

Mudanya'da feribot iskelesinde bir kadın önce para istediği ardından da kocasına baktığını iddia ettiği kadını darp etti. Olay, 'nın Mudanya ilçesinde feribot iskelesinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın, Bursa'yı ziyarete gelen başka bir kadından para istedi.

"Kocama baktın" dedi, turist kadına böyle saldırdı...Kadınların kavgası kamerada

"KOCAMA BAKTIN!"

Kadın, turist kadının para vermemesi üzerine 'kocama baktın' diyerek saldırdı. Darp edilen turist, çevrede bulunan vatandaşlardan ve polislerden yardım istedi. Turist kadının 'polis yok mu' diye bağırması üzerine saldırgan kadın olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Herkes aracının yanına koştu ama...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınların kavgası kamerada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN